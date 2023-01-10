Женщина и ребенок погибли при пожаре в подмосковном Егорьевске
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пожара в частном доме в Егорьевске (Московская область). В ходе тушения обнаружены тела 42-летней женщины и пятилетнего ребенка.
Возгорание произошло в ночь с 9 на 10 января в деревянном доме на улице Конина. По предварительной версии, причиной горения стало замыкание электропроводки в части стены между террасой и жилой комнатой. Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Следователи осмотрели место происшествия, к проверке привлечены специалисты в области судебной медицины и пожарной техники. Изъяты фрагменты электропроводов с оплавленными концами. Уголовное дело возбуждено по факту причинения смерти по неосторожности.
Днем ранее следователи возбудили уголовное дело по факту пожара в двухэтажном бараке в историческом центре Уфы. Два человека погибли, одна женщина пострадала. Без жилья остались 25 человек.