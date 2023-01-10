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Шойгу заявил о продолжении развития ядерной триады РФ

Шойгу: Россия продолжит развивать ядерную триаду и поддерживать ее боеготовность
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Россия продолжит развивать ядерную триаду и поддерживать ее боеготовность. Об этом заявил глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу во вторник, 10 января, на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил (ВС) РФ.

«Мы продолжим развивать ядерную триаду и способствовать поддержанию ее боеготовности, поскольку ядерный щит был и остается главным гарантом суверенитета и территориальной целостности нашего государства», — заявил он.

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Также, по его словам, Россия будет повышать боевые возможности Воздушно-космических сил (ВКС), как в отношении работы истребителей и бомбардировщиков в зоне действия современных систем противовоздушной обороны (ПВО), так и в отношении совершенствования беспилотных летательных аппаратов.

В этот же день Шойгу анонсировал расширение арсенала ударных средств в ВС РФ.

До этого, 31 декабря, президент РФ Владимир Путин, что в 2022 году Россия встала на путь обретения полного суверенитета. По его словам, год был периодом трудных решений для мощной консолидации общества. Он подчеркнул, что принятые в 2022 году судьбоносные решения стали рубежом, заложившим основу общего будущего россиян.

Ранее, 21 декабря, в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны президент РФ поставил задачу повысить боевые возможности ВКС РФ. Он также заявил, что офицеры и сержанты, проявившиеся себя в ходе спецоперации, должны назначаться на новые должности в первоочередном порядке, быть первым кадровым резервом при поступлении в военные вузы и академии, в том числе Академию Генерального штаба.

Кроме того, Путин поручил Минобороны и Генштабу проанализировать опыт и тактики НАТО и включить их в программу подготовки войск и оснащения армии.

Тогда же он заявил, что Минобороны РФ понимает все преимущества ВС России и видит, что необходимо сделать для совершенствования. Ведомство будет использовать все возможности, чтобы наращивать потенциал, указал он.

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