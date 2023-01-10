Тайсон Фьюри намерен участвовать в трех боях в 2023 году
Боксер Тайсон Фьюри планирует провести три боя в 2023 году. После неудачного поединка в 2022 году, в котором его отправили в нокаут, спортсмен объявил о завершении карьеры, передает телеканал «Известия». В планах боксера — сразиться за титул чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации, Всемирного боксерского совета, Международной боксерской федерации и Всемирной боксерской организации в супертяжелом весе против нынешнего чемпиона — украинца Александра Усика.
Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.