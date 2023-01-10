Вспышку бруцеллеза зарегистрировали в Тамбовской области

Вспышка бруцеллеза у крупного рогатого скота зарегистрирована в Староюрьевском районе Тамбовской области. На территории, где выявлено заболевание, действует карантин.

По данным Россельхознадзора, бруцеллезом заболели коровы в личном подсобном хозяйстве. Об этом сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру». Инспекторы ведомства проводят внеплановую выездную проверку в отношении владельца хозяйства с целью предотвращения распространения заболевания.

В мае вспышка бруцеллеза была зарегистрирована в Тамбовском районе. Специалисты приняли необходимые меры, чтобы остановить распространение инфекции. В Россельхознадзоре напомнили, что бруцеллез может передаваться человеку, заболевание характеризуется множественным поражением органов.

В ноябре вспышка бруцеллеза была зарегистрирована в Якутске, заболевание выявили у собак.