Жителям Якутска запретили вывозить питомцев из-за бруцеллеза

В связи с выявлением случаев бруцеллеза ветеринарные службы Якутска настоятельно рекомендовали не вывозить домашних животных в районы республики. Об этом сообщает ИА YakutiaMedia со ссылкой на оперативный штаб.

Всего в лаборатории ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» исследовали 19 проб крови собак и четыре пробы кошек. Положительный результат на бруцеллез показали 12 проб от собак и две пробы от кошек. В общей сложности девять проб были взяты у собак в приюте на улице Очиченко.

По распоряжению департамента ветеринарии в Якутске установлен карантин по бруцеллезу собак. На территории Якутска и Жатая установлено десять эпизоотических очагов заболевания. Ветеринарные службы проводят мероприятия для ликвидации очагов.

Владельцы домашних животных по желанию могут обратиться в ветеринарную лечебницу на улице Чехова. Там у питомцев возьмут кровь для исследований на заболевание.