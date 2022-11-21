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Бруцеллез нашли у собак в приюте Якутска

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Всех собак из приюта для безнадзорных животных в Якутске проверят на бруцеллез. В самом приюте ввели карантин на прием и выпуск животных. Об этом сообщил замглавы городского департамента ветеринарии Виктор Семенов.

Он отметил, что из девяти ранее взятых у собак из приюта проб лаборатория выявили пять положительных и четыре сомнительных. Теперь пробы на бруцеллез возьмут у всех питомцев приюта, без исключения. Всего там содержится около 1 тыс. животных, пишет ИА YakutiaMedia.

За прошлую неделю в Якутске специалисты отловили 102 безнадзорные собаки. Это больше, чем неделей ранее (82). Такая информация, как поясняет ИА SakhaNews, прозвучала на общегородском совещании в окружной администрации города.

Ранее, в августе, сообщалось, что за месяц в Якутске 92 человека обратились в травмпункты с укусами собак. В числе пострадавших — 28 детей. Специалисты отмечают, что в 52 случаях люди пострадали в результате нападения домашних собак. Глава Якутска Евгений Григорьев дал поручение усилить работу с горожанами по поводу их питомцев. В частности, речь идет о собаках, которые находятся на самовыгуле.

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