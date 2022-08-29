Больше 90 нападений собак на людей зарегистрировали в августе в Якутске

С начала августа в Якутске 92 человека обратились в травмпункты с укусами собак. Об этом сообщает ИА SakhaNews со ссылкой на республиканскую больницу № 2 — Центр экстренной медицинской помощи.

В числе пострадавших — 28 детей. Специалисты отмечают, что в 52 случаях люди пострадали в результате нападения домашних собак.

Глава Якутска Евгений Григорьев дал поручение усилить работу с горожанами по поводу их питомцев. В частности, речь идет о собаках, которые находятся на самовыгуле.

«Необходимо отработать этот вопрос с департаментом ветеринарии республики в части усиления профилактики и административных мер. Также прошу добиться результата в вопросе недофинансирования переданных городу государственных полномочий в части пожизненного содержания агрессивных собак в приюте», — цитирует Григорьева ИА YakutiaMedia.

Одно из нападений было зарегистрировано на улице Крупской. Во время прогулки собака напала на ребенка, укусила мальчика в область живота и расцарапала ногу. Мальчик смог убежать от пса. Позднее его доставили в больницу.