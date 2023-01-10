Легковушка провалилась под лед реки под Волгоградом

В Киквидзенском районе Волгоградской области легковое авто провалилось под лед, водитель доставлен в больницу. Об этом 10 января пишет ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на сообщения очевидцев в соцсетях.

Инцидент произошел на территории села Махеча в районе затянутой льдом переправы. По словам очевидцев, пенсионер за рулем отечественного «ВАЗа» хотел быстро проскочить по льду, но машина наполовину провалилась.

Водителя забрали в больницу. Местные жители вытащили легковушку из воды на берег с помощью трактора. Отмечается, что после пребывания в воде «ВАЗ» смогли завести.

22 декабря в заливе Погромный на Красноярском водохранилище провалился под лед автомобиль «ВАЗ-2106». 38-летний мужчина успел выбраться самостоятельно, его 40-летняя спутница погибла.