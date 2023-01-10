Генерал-полковник Лапин назначен начальником Главштаба Сухопутных войск

Генерал-полковник Александр Лапин назначен начальником Главного штаба Сухопутных войск Вооруженных сил. Об этом 10 января сообщил источник «Известий».

Основная задача Лапина в новой должности заключается в планировании боевой подготовки и перевооружения частей и соединений Сухопутных войск.

По имеющимся данным, должность была вакантной, так как Василий Тонкошкуров ушел в Минпромторг.

До конца октября Лапин был командующим группировкой российских войск «Центр» в зоне специальной военной операции на Украине.

На текущий момент официальной информации от Минобороны о назначении Лапина на новую должность нет, пишет «Газета.Ru».

Лапин родился в 1964 году в Казани. В 2017-м был назначен начальником штаба группировки российских войск в Сирии, затем возглавил командование Центрального военного округа. С октября 2018 по январь 2019 года командовал группировкой войск в Сирии. 4 июля 2022 года удостоен звания Героя России.