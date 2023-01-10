Температура воздуха в якутском селе опустилась до -61

Температура воздуха в селе Жилинда Оленекского района Якутии 10 января опустилась до –61°C. Данные об этом опубликованы на сайте Якутского управления по Гидрометеорологии.

Также в девяти районах республики температура опустилась до –45 градусов и ниже. При этом на северо-востоке и северо-западе Якутии похолодало до –50 градусов. В столице же региона Якутске температура не превышает –42 градусов.

Отмечается, что учащиеся в 1–8-х классах переведены на дистанционную форму обучения.

Еще ранее, в декабре 2022 года, якутские синоптики зафиксировали в селе Оймякон температуру –59 градусов. Ранее в этот день на аэрологической станции «АЭ Оймяконе», которая расположена в селе Томтор Оймяконского района, столбик термометра опускался до отметки –60 градусов.