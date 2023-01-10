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Блогер Шарий прокомментировал обвинения СБУ в подготовке беспорядков в Днепре

Блогер Анатолий Шарий прокомментировал обвинения СБУ в том, что его фракция якобы готовила протесты в Днепре
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Фото: commons.wikimedia.org/Ольга Шарий
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Блогер, основатель Партии Шария украинский политический деятель Анатолий Шарий прокомментировал 10 января «Известиям» заявление Службы безопасности Украины (СБУ) о том, что его политсила якобы готовила массовые беспорядки в Днепре.

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Накануне в СБУ заявили, что фракция якобы планировала проводить уличные акции в этом городе в поддержку РФ.

По словам Шария, «выдумывать различные ахинеи» — это в манере Киева. Он рассказал, что ячейки его партии в Днепре и вовсе не было, так как там фракция не прошла.

«Меня поразили больше всего доказательства. ‹...› Там они выложили фотографию агитационной продукции 2019 года, когда мы шли в Верховную раду. Она абсолютно публична. ‹...› [К доказательной базе СБУ] приложили газету от 2020 года, где мы расписывали, что если были оказаны некачественные коммунальные услуги, то не надо за них платить, надо добиваться своего. ‹...› Мы рассказывали, как это делать абсолютно мирно», — рассказал блогер.

Он указал на заявления СБУ о том, что у партии якобы была специальная агитпродукция по тому, как надо дестабилизировать ситуацию на акциях. По словам Шария, это же была статья от 2019 года о том, как, наоборот, не вступать конфронтацию.

«Мы абсолютно мирная партия. Это мерзкий бред», — указал блогер, добавив, что несмотря на запрет фракции на Украине, политсила продолжает работать по сей день как организация и помогать людям.

В марте прошлого года Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины остановил работу ряда оппозиционных партий. Среди них «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Оппозиционный блок», «Левая оппозиция», Партия Шария, «Наши», «Союз левых сил» и ряд других. Комментируя это, Шарий назвал президента Украины Владимира Зеленского диктатором на минималках.

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