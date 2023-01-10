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Один человек погиб и три пострадали в результате ДТП в Сахалинской области

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Фото: Управление ГИБДД Сахалинской области
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Один человек погиб и трое пострадали в результате аварии на автодороге «Южно-Сахалинск – Оха» 10 января. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале УИГБДД Сахалинской области.

«По предварительным данным, сегодня водитель, управляя автомобилем Toyota Sprinter, двигаясь в северном направлении по автодороге «Южно-Сахалинск – Оха», в районе 39 км +660 м выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Honda Freed», — рассказали в ведомстве.

Ранее, 9 января, региональная прокуратура заявила, что в Сахалинской области проводится проверка ДТП, в котором один человек погиб и две пострадали. Авария произошла днем ранее на автодороге Победино – Первомайск на территории Смирныховского района.

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