Один человек погиб и три пострадали в результате ДТП в Сахалинской области
Один человек погиб и трое пострадали в результате аварии на автодороге «Южно-Сахалинск – Оха» 10 января. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале УИГБДД Сахалинской области.
«По предварительным данным, сегодня водитель, управляя автомобилем Toyota Sprinter, двигаясь в северном направлении по автодороге «Южно-Сахалинск – Оха», в районе 39 км +660 м выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Honda Freed», — рассказали в ведомстве.
Ранее, 9 января, региональная прокуратура заявила, что в Сахалинской области проводится проверка ДТП, в котором один человек погиб и две пострадали. Авария произошла днем ранее на автодороге Победино – Первомайск на территории Смирныховского района.