Прокуратура начала проверку по факту смертельного ДТП на мосту на Сахалине

В Сахалинской области проводится проверка по факту ДТП, в котором один человек погиб и двое пострадали. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Авария произошла 8 января на автодороге Победино – Первомайск на территории Смирныховского района. Предварительно установлено, что 63-летний водитель Toyota Land Cruiser Prado выехал на мост и при этом нарушил требования дорожного знака 2.6 «Преимущество встречного движения», а затем врезался в ВАЗ-2121.

В результате столкновения 62-летний водитель отечественной легковушки погиб. Водитель иномарки получил закрытый перелом ключицы, а его несовершеннолетняя пассажирка — закрытый перелом голеностопа, пишет ИА SakhalinMedia.

По факту случившегося районная прокуратура начала проверку. Ведомство даст оценку действиям лиц, ответственных за содержание дороги, а при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования. Также по требованию прокуратуры назначена автотехническая экспертиза. Обстоятельства смертельного ДТП устанавливаются.

9 января на 264-м км трассы А331 «Вилюй» в Иркутской области столкнулись «КамАЗ» и легковушка Mazda Capella. Водитель иномарки и три его пассажира погибли.