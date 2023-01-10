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Макрон анонсировал восстановление Нотр-Дама в 2024 году

Президент Франции Макрон: Нотр-Дам будет восстановлен к 2024 году
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Panoramic
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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что открытие собора Парижской Богоматери после реставрации состоится в 2024 году. О сроках завершения восстановительных работ он рассказал во время посещения Нотр-Дама вместе с премьер-министром Японии Фумио Кисидой в понедельник, 9 января, передает газета Le Parisien.

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«Мы были очень шокированы пожаром в соборе. Мы знаем сложность этих строительных площадок, и я удивлен скоростью строительства Нотр-Дама», — заявил Кисида.

Макрон отметил «французское вековое ноу-хау», коллективную работу команд и замечательную работу компаний и ремесленников. Он подчеркнул, что открытие парижского храма для посещений и богослужений в 2024 году остается актуальной целью.

Трагический пожар произошел ночью 15 апреля 2019 года. Как установило следствие, возгорание началось в районе шпиля, где велись тогда реставрационные работы. Точная причина пожара обнародована не была. В результате пожара храм потерял кровлю XII века, шпиль и часы. Удалось сохранить каркас здания и часть стен. Пострадала и часть свода, которая до пожара была закрыта металлическими лесами реставраторов. До большей части знаменитых химер храма огонь не добрался.

Восстановление жемчужины средневековой архитектуры продолжается и сегодня. Известно, что в Санкт-Петербурге помогают восстановить часы Нотр-Дама. Однако в июле 2022 года работу над часами для собора пришлось остановить из-за санкций, введенных против России.

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