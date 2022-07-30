В Санкт-Петербурге приостановили работу над часами для Нотр-Дама

Завод «Ракета» в Санкт-Петербурге приостановил работу над часами для собора Нотр-Дам-де-Пари, передает телеканал «Известия». Специалисты предприятия рассказали, что пауза возникла из-за санкций, введенных против России. Во Франции была утрачена технология производства подобных монументальных часов, в то время как «Ракета» имеет опыт производства самого большого механизма в мире — часов в атриуме ЦДМ в Москве. Он весит 4,5 т и состоит более чем из 5 тыс. деталей. Франция планирует открыть Нотр-Дам в 2024 году. В министерстве культуры страны утверждают, что работы продвигаются быстрыми темпами.

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