Полицейский насмерть сбил пешехода под Тверью

В Тверской области полицейский насмерть сбил пешехода, переходившего дорогу вне зоны перехода.

Как выяснили «Известия», ДТП произошло еще 4 января. За рулем Mazda 6 находился московский полицейский. Мужчина 1979 года рождения скончался на месте аварии от полученных травм.

В результате происшествия пострадала и пассажирка иномарки. Ей оказали медицинскую помощь и отпустили на амбулаторное лечение.

Другие подробности случившегося выясняются.

Ранее, 27 декабря, в Челябинской области водитель легковушки насмерть сбил пешехода и скрылся. Уточняется, что 63-летний мужчина, который пересекал проезжую часть неподалеку от пешеходного перехода, был госпитализирован и скончался позже в больнице.