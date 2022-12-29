Автомобилист насмерть сбил мужчину в Челябинской области и скрылся

В Кусинском районе Челябинской области водитель легковушки насмерть сбил пешехода и скрылся. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла вечером во вторник, 27 декабря, на улице Карла Маркса в поселке Магнитка. Предварительно установлено, что автомобиль ВАЗ-2108 сбил 63-летнего мужчину, который пересекал проезжую часть неподалеку от пешеходного перехода.

В результате наезда пешеход получил различные травмы и был госпитализирован. Автомобилист с места происшествия скрылся. Позже пострадавший мужчина скончался в больнице, пишет Kursdela.biz.

Водителя удалось разыскать в течение семи часов. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 4 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

25 декабря сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержали водителя, который в состоянии алкогольного опьянения сбил мужчину, после чего бросил машину и сбежал с места происшествия. Тело погибшего пешехода было найдено на крыше разбитого автомобиля каршеринга в Василеостровском районе.