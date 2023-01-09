Велосипедист провалился под лед в Тверской области

В городе Кимры в Тверской области мужчина на велосипеде провалился под лед. Об этом пишут «Тверские ведомости» со ссылкой на региональное управление МЧС.

Инцидент произошел на реке Волге на улице 50 лет ВЛКСМ.

Велосипедист выехал на лед, однако самостоятельно выбраться на берег не смог.

Сотрудники МЧС доставили его на берег и передали медикам.

Ранее, 20 декабря, в Якутске собака привлекла внимание спасателей и привела их на лед водоема к своему пострадавшему хозяину. Мужчину сразу эвакуировали на берег и передали врачам. По предварительным данным, он упал и порезался о лед, делая лунку для рыбалки.