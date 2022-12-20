В Якутске собака привела спасателей к пострадавшему хозяину

В Якутске собака привлекла внимание спасателей и привела их к своему пострадавшему хозяину. Инцидент произошел 20 декабря на берегу реки Колыма.

По информации агентства «Сахамедиа», спасатели получили звонок с сообщением о собаке, которая запряжена в нарты и «проявляет беспокойство». Животное бегало по берегу реки.

Сотрудники МЧС немедленно отреагировали на обращение и на снегоходе прибыли на место. В нартах находилось снаряжение для рыбалки, однако хозяина внутри не было. Спасатели пошли по следам пса и через 400 м обнаружили пострадавшего мужчину. Его сразу эвакуировали на берег и передали врачам. По предварительным данным, он упал и порезался о лед, делая лунку для рыбалки.

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