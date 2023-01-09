Жителям Самарской области пообещали мороз до –40 градусов 10 января

Во вторник, 10 января, в Самарской области местами ожидается сильный мороз до –40 градусов. Об этом пишет НИА «Самара» 9 января со ссылкой на приволжское УГМС.

В службе заявили о получении штормового предупреждения.

«Объявлен «оранжевый» уровень опасности. В ночные и утренние часы 10.01.2023 местами в Самарской области ожидается сильный мороз до –40 градусов», — говорится в сообщении.

В связи с погодными условиями в главном управлении МЧС по области рекомендовали местным жителям сократить время пребывания на улице, следить за своим состоянием и не допускать переохлаждения.

Ранее, 9 января, МЧС по Карелии посоветовало жителям не выпускать детей на улицу из-за сильного ветра. При порывах его скорость могла достигать 17 м/с.