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МЧС по Карелии попросило жителей не выпускать детей на улицу

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В Карелии МЧС по республике выпустило экстренное предупреждение. Непогода обрушилась на регион в ночь на 9 января.

В юго-западных районах местами ожидается усиление ветра, порывы которого могут достигать 17 м/с. Спасательное ведомство обратилось к родителям с просьбой не выпускать в ближайшие сутки детей на улицу.

Под действие непогоды попадут Лахденпохский, Олонецкий, Питкярантский, Пряжинский, Сортавальский и Суоярвский районы, отмечает ИА «Карелinform».

Ранее, 9 января, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил об опасных погодных явлениях в ряде российских регионов в ближайшие дни. Так, морозы до –35…–40 градусов ожидаются в Костромской и Ярославской областях. Температурный фон в этих регионах будет на 20–22 градуса ниже нормы.

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