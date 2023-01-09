МЧС по Карелии попросило жителей не выпускать детей на улицу

В Карелии МЧС по республике выпустило экстренное предупреждение. Непогода обрушилась на регион в ночь на 9 января.

В юго-западных районах местами ожидается усиление ветра, порывы которого могут достигать 17 м/с. Спасательное ведомство обратилось к родителям с просьбой не выпускать в ближайшие сутки детей на улицу.

Под действие непогоды попадут Лахденпохский, Олонецкий, Питкярантский, Пряжинский, Сортавальский и Суоярвский районы, отмечает ИА «Карелinform».

Ранее, 9 января, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил об опасных погодных явлениях в ряде российских регионов в ближайшие дни. Так, морозы до –35…–40 градусов ожидаются в Костромской и Ярославской областях. Температурный фон в этих регионах будет на 20–22 градуса ниже нормы.