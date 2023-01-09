Восьмилетний ребенок погиб при пожаре в частном доме на Кубани
В городе Хадыженск Краснодарского края в результате пожара погиб восьмилетний ребенок. Организована проверка, сообщает 9 января ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.
Пожар произошел днем 8 января в частном доме, о случившемся в экстренные службы сообщили очевидцы. Прибывшие спасатели локализовали огонь, после чего на месте было обнаружено тело восьмилетней девочки.
Возгорание потушили, а поврежденные стены дома разобрали. Обстоятельства и причины возникновения пожара выясняются.
«В рамках проверки будет дана оценка соблюдению правил пожарной безопасности, условиям жизни и воспитания несовершеннолетнего, а также деятельности органов и учреждений системы профилактики при организации работы с семьей ребенка», — говорится в сообщении прокуратуры.
В ночь на 9 января пожар произошел в одноэтажном доме в поселке Балахта под Красноярском. Погибли два человека.