В России за 2022 год спрос на iPhone сократился вдвое

В 2022 году спрос на iPhone в России сократился вдвое, сообщают СМИ. Продажи упали в салонах связи, а также на маркетплейсах. С января по октябрь 2022 года было продано 2,2 млн iPhone. При этом в 2021 году россияне купили более 4,2 млн смартфонов, передает телеканал «Известия». Аналитики считают, что спрос снизился из-за ухода Apple с российского рынка. Ранее также стало известно, что в 2022 году рейтинг самых популярных брендов возглавил китайский Xiaomi.

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