Великий и Устюгов: что покажут лучшие российские лыжники в Сыктывкаре

В нынешнем сезоне одна из главных тем в российских лыжах — выяснение отношений между олимпийскими чемпионами Сергеем Устюговым и Александром Большуновым. Каждый из спринтерских забегов в Кубке России, в которых оба принимали участие в ноябре и декабре, заканчивался скандалом. Теперь публика ждет продолжения шоу в первой гонке 2023 года, которая состоится на этапе в Сыктывкаре 12 января. На этот день намечены спринты классическим стилем. С одной стороны, есть опасения, что эмоции бьют через край и уже угрожают здоровью спортсменов. С другой — звездный конфликт обеспечивает соревнованиям высокий рейтинг. За ним внимательно следят даже из-за границы.

«Мешки», подрезания и авария

Этой зимой противостояние главных лыжников страны началось на третьем этапе Кубка в Чусовом. На первых двух в Вершине Теи Устюгов участия не принимал, поэтому на старте сезона всё было относительно тихо. Но затем Сергей набрал необходимые кондиции для выступления в Кубке России — и понеслось.

После победного финиша в Чусовом Сергей назвал соперников «мешками», и это задело Большунова, который выиграл 15-километровую коньковую разделку и жестко ответил Устюгову, что «мешки» сделали его олимпийским чемпионом. А после гонки преследования, где первое место было вновь у Сан Саныча, всё перевели в шутку — лыжники вышли на награждение в мешках, а один подарили Устюгову.

На предновогоднем этапе в Красногорске на одном из отрезков Большунов вклинился между Терентьевым и Устюговым, подрезав последнего. Сергей после финиша отказался жать руку сопернику, заявив, что Александр поступает подобным образом второй спринт подряд. Тот в ответ посоветовал Устюгову бегать с камерой. Эпизод было плохо видно в ТВ-трансляции, но предупреждение выписали именно Большунову. Возможно, это смягчило Сергея, который изначально не хотел бежать следующую гонку, но всё же вышел на старт.

Пик конфликта двух лыжников пришелся на коньковый спринт в том же Красногорске. Жребий свел их в полуфинале. На этой стадии для обоих и закончился спринт. Устюгов и Большунов шли параллельным курсом в опасной близости, поджимая и подрезая друг друга. Результат — жесткая авария, закончившаяся разбитым лицом и сотрясением для Сан Саныча. После финиша он говорил, что «Серега, видимо, не может отпустить ситуацию». Устюгов отвечал, что старался действовать в пределах правил, просто работал чуть жестче, чем в предыдущих спринтах.

Виновного судьи не нашли, а последнюю гонку оба пропустили. Устюгов изначально не планировал ее бежать, Большунов — по состоянию здоровья из-за того самого падения.

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко в беседе с «Известиями» заявил, что между Большуновым и Устюговым нет конфликта.

— Я бы не стал драматизировать и выводить эту ситуацию на личностные отношения, — сказал специалист. — Это спорт, это борьба. Два амбициозных спортсмена стремятся занять лучшую позицию. Не вижу ничего такого, что могло бы вывести конфликт на уровень личных отношений. Да, было столкновение, было падение. Но не более того. Не стал бы здесь искать никакую подоплеку. Спортсмены будут соревноваться, надеюсь, всё будет в рамках правил.

Первая гонка года

После конькового спринта в Красногорске Устюгов и Большунов не пересекались на трассе. Оставили ли они конфликт в 2022-м или принесли его в 2023-й, покажет классический спринт на этапе в Сыктывкаре. Большунов в этом сезоне гонок практически не пропускает и сейчас планирует бежать весь этап. У Устюгова расписание часто меняется. В Чусовом, например, он собирался выступить только в спринте, а в итоге пробежал всю программу.

Увидим ли мы Сергея в Сыктывкаре, «Известиям» рассказал его личный тренер Иван Брагин.

— Сергей в Сыктывкаре ведет подготовку, по поводу участия будет принимать решение перед гонкой в зависимости от самочувствия, — сказал Брагин. — Состояние после новогодних каникул у него хорошее, пока не болеет. Встретил праздники и 5 января вылетел в Сыктывкар всей семьей. Продолжает подготовку. Что касается противостояния Устюгова с Большуновым, то, думаю, парни сделают правильные выводы из прошлых этапов и перестанут уже друг друга выбивать из соревнований. Мне кажется, будет хорошее соперничество и опять интересная гонка. Спринт такая дистанция, где очень много всяких составляющих. Контактная борьба, от инвентаря многое зависит, от скольжения. Заранее предугадать результат сложно.

Женская дружба

В женском розыгрыше Кубка России ничего подобного нет. Здесь борьбу за победу в общем зачете ведут олимпийские чемпионки Вероника Степанова и Наталья Непряева. Но ведут ее с улыбками и дружескими объятиями на финише.

Лидирует на данный момент Степанова. У нее 561 очко, у Непряевой — 517. Но Наталья пропустила весь этап в Чусовом из-за болезни. Вероника же не выступала в двух гонках — последних стартах в Кирово-Чепецке и Красногорске.

Шансы в классическом спринте выше у Непряевой. Да и в целом программа этапа ей больше подходит. Правда, нынешний сезон показывает, что Вероника серьезно прокачалась в классике и даже выигрывала этой зимой у Натальи данным ходом. Всё зависит от формы Степановой. В Красногорске эта форма стала уходить, о чем говорил и тренер лыжницы Егор Сорин, и ее результаты — Вероника дважды пролетела мимо финала спринта.

Конкуренцию в классическом спринте Степановой и Непряевой могут также составить Алена Баранова и Анастасия Фалеева. Они разыграли золото в этой дисциплине на этапе в Чусовом, где первое место было у Фалеевой. Также в активе Анастасии есть серебро в классическом спринте в Красногорске, где она уступила только Непряевой.

Добавить борьбы в розыгрыш женского Кубка России могли бы олимпийские чемпионки Юлия Ступак и Татьяна Сорина. Однако пока обе не могут найти нужное для гонок состояние, и в Сыктывкаре мы их вряд ли увидим.

Шестой этап Кубка России по лыжным гонкам пройдет в Сыктывкаре в период с 12 по 15 января. Седьмой этап намечен на начало февраля в Красногорске.