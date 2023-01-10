Реклама
Прямой эфир
Мир
Убийца экс-премьера Японии Абэ признан вменяемым
Мир
Бывший адвокат Трампа получил повестку в суд
Политика
В Госдуме назвали агонией стремление Украины ускорить вступление в Евросоюз
Общество
В ДНР заявили о готовности Киева жертвовать гражданами ради Запада
Мир
В Японии высоко оценили возможности российского комплекса «Авангард»
Мир
В Госдепе заявили о стремлении изменить динамику СВО поставками оружия Украине
Экономика
Рост курса доллара сократит скидки на квартиры бизнес-класса
Мир
Макрон анонсировал восстановление Нотр-Дама в 2024 году
Наука
На Солнце произошла мощная вспышка
Армия
Фрегат «Адмирал Горшков» поразил условные цели в Норвежском море
Недвижимость
Эксперты предсказали рост этажности новостроек в Москве
Общество
Актер Оскар Кучера находился в экстренно севшем в Индии самолете

Восточные модели

Юрист Ярослав Вирчик — о пилотировании исламского банкинга в России
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Долгое время деловая среда в России формировалась с оглядкой на западные модели. Это касалось и технологий, и товарообмена, и правил построения бизнес-инфраструктуры. Переориентация делового интереса с условного запада на условный восток, какой бы вынужденной она ни казалась, — процесс многогранный.

Еще в сентябре 2022-го в Госдуму внесли законопроект, регулирующий проведение эксперимента по исламскому банкингу в России. Предполагается, что пилотирование начнется с 1 февраля 2023-го. Эксперимент предусматривает функционирование банковской системы в соответствии с нормами исламского права, основными источниками которого выступают Коран и Сунна. В качестве пилотных регионов предлагаются Дагестан, Чечня, Башкортостан и Татарстан.

Исламское финансирование как концепция сформировалось лишь во второй половине ХХ века, когда в Пакистане, Египте и ОАЭ стали появляться первые финансовые учреждения, ведущие свою деятельность в соответствии с принципами шариата. На сегодня эта отрасль растет темпами, даже опережающими традиционный банковский сектор.

Исламский банкинг предполагает ряд особенностей. В частности, там отсутствует привычная плата за пользование кредитом в процентах, поскольку сами по себе деньги не могут выступать объектом торговли и спекуляций. Характерен также запрет на финансирование отдельных видов деятельности, противоречащих шариату, таких как производство и продажа спиртных напитков, организация азартных игр и некоторые другие. Также в силу того, что концепция исламского банкинга не допускает посредничества финансовых организаций, привычное кредитование юридических лиц в данном случае обеспечивается личным участием таких организаций в уставном капитале заемщика. Это подразумевает тесное взаимодействие и вовлечение заимодавца в управлении операционной деятельностью кредитуемых лиц.

Участники эксперимента, как следует из законопроекта, будут заниматься партнерским финансированием, в рамках которого смогут среди прочего привлекать инвесторов-партнеров, выдавать займы без взимания процентов, заключать договоры купли-продажи с отсрочкой платежа, выдавать поручительства и т.п.

Требования к операциям, осуществляемым в рамках экспериментального правового режима, не такие строгие, как у организаций, представляющих сектор традиционного банкинга. В рамках экспериментального правового режима допускается, например, торговая деятельность — при заключении договора купли-продажи имущества с условием о рассрочке или отсрочке платежа. В соответствии же с законом «О банках и банковской деятельности» традиционным кредитным организациям напрямую запрещено осуществлять подобные операции.

Имущество в рамках деятельности по партнерскому финансированию обособляется и учитывается отдельно от имущества, используемого в иной деятельности, потому что необходимо отделить так называемые халяльные деньги и имущество от прочих активов.

Для учета, анализа и контроля за деятельностью финансовых организаций, участвующих в проведении эксперимента, будет вестись их реестр, ответственным за который назначен Центральный банк. Регулятор также будет осуществлять надзор за деятельностью таких финансовых организаций. При этом законопроект позволяет получить статус участника экспериментального правового режима даже иностранному юридическому лицу.

На текущем этапе могут возникать сомнения, что в отсутствие стимулирования хозяйствующих субъектов исламский банкинг на территории эксперимента способен получить импульс для взрывного роста. Бóльшая часть описываемых в законопроекте операций не была запрещена действующим гражданским законодательством и до его принятия, и это говорит о том, что при желании финансовые организации могли бы предоставлять банковские услуги в соответствии с принципами шариата всем желающим и ранее.

Отдельные сделки, в первую очередь такие как предоставление денежных займов юридическим лицам без взимания вознаграждения в виде процентов, едва ли были бы широко распространены в чистом виде по причине их инвестиционной непривлекательности для финансовых организаций. Однако, несмотря на обоснованные сомнения, первые шаги в законодательном регулировании этой сферы могут стать серьезным сигналом для потенциальных инвесторов и партнеров из восточного мира, что для российского бизнеса может оказаться критически важно в условиях нарушения деловых связей из-за санкционного давления со стороны западных стран.

Проведение эксперимента, как первый шаг на пути к распространению института исламского финансирования в российском хозяйственном обороте, будет полезно как для локальных банков, частично уже внедривших основы исламского банкинга на энтузиазме собственного менеджмента, так и для новых игроков, в том числе и из небанковского сектора. Регуляторных требований к участникам эксперимента гораздо меньше, чем к традиционным кредитным организациям.

Кроме того, возможность прямого выхода на российский финансовый рынок для иностранных юридических лиц сможет обеспечить приток инвестиций и наладить взаимодействие с фондами из традиционных исламских стран — Малайзии, Турции, Пакистана, арабских стран.

Автор — главный юрисконсульт юридической фирмы GRM

Позиция автора может не совпадать с мнением редакции

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023