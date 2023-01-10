Восточные модели

Долгое время деловая среда в России формировалась с оглядкой на западные модели. Это касалось и технологий, и товарообмена, и правил построения бизнес-инфраструктуры. Переориентация делового интереса с условного запада на условный восток, какой бы вынужденной она ни казалась, — процесс многогранный.

Еще в сентябре 2022-го в Госдуму внесли законопроект, регулирующий проведение эксперимента по исламскому банкингу в России. Предполагается, что пилотирование начнется с 1 февраля 2023-го. Эксперимент предусматривает функционирование банковской системы в соответствии с нормами исламского права, основными источниками которого выступают Коран и Сунна. В качестве пилотных регионов предлагаются Дагестан, Чечня, Башкортостан и Татарстан.

Исламское финансирование как концепция сформировалось лишь во второй половине ХХ века, когда в Пакистане, Египте и ОАЭ стали появляться первые финансовые учреждения, ведущие свою деятельность в соответствии с принципами шариата. На сегодня эта отрасль растет темпами, даже опережающими традиционный банковский сектор.

Исламский банкинг предполагает ряд особенностей. В частности, там отсутствует привычная плата за пользование кредитом в процентах, поскольку сами по себе деньги не могут выступать объектом торговли и спекуляций. Характерен также запрет на финансирование отдельных видов деятельности, противоречащих шариату, таких как производство и продажа спиртных напитков, организация азартных игр и некоторые другие. Также в силу того, что концепция исламского банкинга не допускает посредничества финансовых организаций, привычное кредитование юридических лиц в данном случае обеспечивается личным участием таких организаций в уставном капитале заемщика. Это подразумевает тесное взаимодействие и вовлечение заимодавца в управлении операционной деятельностью кредитуемых лиц.

Участники эксперимента, как следует из законопроекта, будут заниматься партнерским финансированием, в рамках которого смогут среди прочего привлекать инвесторов-партнеров, выдавать займы без взимания процентов, заключать договоры купли-продажи с отсрочкой платежа, выдавать поручительства и т.п.

Требования к операциям, осуществляемым в рамках экспериментального правового режима, не такие строгие, как у организаций, представляющих сектор традиционного банкинга. В рамках экспериментального правового режима допускается, например, торговая деятельность — при заключении договора купли-продажи имущества с условием о рассрочке или отсрочке платежа. В соответствии же с законом «О банках и банковской деятельности» традиционным кредитным организациям напрямую запрещено осуществлять подобные операции.

Имущество в рамках деятельности по партнерскому финансированию обособляется и учитывается отдельно от имущества, используемого в иной деятельности, потому что необходимо отделить так называемые халяльные деньги и имущество от прочих активов.

Для учета, анализа и контроля за деятельностью финансовых организаций, участвующих в проведении эксперимента, будет вестись их реестр, ответственным за который назначен Центральный банк. Регулятор также будет осуществлять надзор за деятельностью таких финансовых организаций. При этом законопроект позволяет получить статус участника экспериментального правового режима даже иностранному юридическому лицу.

На текущем этапе могут возникать сомнения, что в отсутствие стимулирования хозяйствующих субъектов исламский банкинг на территории эксперимента способен получить импульс для взрывного роста. Бóльшая часть описываемых в законопроекте операций не была запрещена действующим гражданским законодательством и до его принятия, и это говорит о том, что при желании финансовые организации могли бы предоставлять банковские услуги в соответствии с принципами шариата всем желающим и ранее.

Отдельные сделки, в первую очередь такие как предоставление денежных займов юридическим лицам без взимания вознаграждения в виде процентов, едва ли были бы широко распространены в чистом виде по причине их инвестиционной непривлекательности для финансовых организаций. Однако, несмотря на обоснованные сомнения, первые шаги в законодательном регулировании этой сферы могут стать серьезным сигналом для потенциальных инвесторов и партнеров из восточного мира, что для российского бизнеса может оказаться критически важно в условиях нарушения деловых связей из-за санкционного давления со стороны западных стран.

Проведение эксперимента, как первый шаг на пути к распространению института исламского финансирования в российском хозяйственном обороте, будет полезно как для локальных банков, частично уже внедривших основы исламского банкинга на энтузиазме собственного менеджмента, так и для новых игроков, в том числе и из небанковского сектора. Регуляторных требований к участникам эксперимента гораздо меньше, чем к традиционным кредитным организациям.

Кроме того, возможность прямого выхода на российский финансовый рынок для иностранных юридических лиц сможет обеспечить приток инвестиций и наладить взаимодействие с фондами из традиционных исламских стран — Малайзии, Турции, Пакистана, арабских стран.

Автор — главный юрисконсульт юридической фирмы GRM

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