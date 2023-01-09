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Костомаров объяснил свое попадание под украинские санкции пропагандой США

Фигурист Костомаров назвал свое попадание под украинские санкции политикой пропаганды США
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Фото: ТАСС/Петр Ковалев
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Российский фигурист, заслуженный мастер спорта России Роман Костомаров 9 января прокомментировал «Известиям» свое попадание в санкционный список Украины. По его словам, за этим стоят политика украинского президента Владимира Зеленского и пропаганда США.

«Я никаких претензий не имею, мне кажется, это просто политика Зеленского и вот этой американской западной пропаганды», — заявил спортсмен, добавив, что ему «плевать» на Зеленского.

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Костомаров добавил, что в 2012–2014 годах часто приезжал на Украину с выступлениями, но говорить об этом сейчас считает бессмысленным.

Накануне Зеленский подписал указ о новых санкциях в отношении деятелей российского шоу-бизнеса, введя тем самым в действие принятое ранее решение Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО).

Под санкции в том числе попали эстрадные певцы Михаил Шуфутинский, Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Ирина Аллегрова, Дима Билан, Любовь Успенская, народный артист РСФСР Евгений Петросян, юморист и актер Михаил Галустян, а также Костомаров.

Санкционное давление на Россию усилилось после начала спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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