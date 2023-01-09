В Москве в начале января выявили более 400 водителей с признаками опьянения
Со 2 по 8 января 2023 года Госавтоинспекцией Москвы выявлено 403 водителя, которые управляли автомобилем с признаками алкогольного опьянения. Об этом 9 января сообщила столичная ГИБДД в своем официальном Telegram-канале.
По информации ведомства, помимо 403 автомобилистов с признаками опьянения, которые в таком состоянии сели за руль, наиболее распространенными видами ДТП в первую неделю января 2023 года стали столкновения автомобилей и наезды на пешеходов — 25 и 16 ДТП соответственно.
По оценке столичных инспекторов ДПС, почти 44% случаев наездов на пешеходов произошло в зоне действия пешеходных переходов.
Самым аварийным днем стал понедельник, 2 января, — 12 ДТП, а наименьшее число дорожных аварий было зафиксировано во вторник, 3 января, — 5 ДТП.
В связи с этим Госавтоинспекция Москвы напомнила столичным автовладельцам о необходимости соблюдения правил дорожного движения, а пешеходам посоветовала перед переходом дороги убедиться в своей безопасности, исключив спешку и невнимательность.
23 декабря сотрудники столичной Госавтоинспекции сообщили, что в течение рабочей недели с 19 по 23 декабря выявили в Москве 271 водителя с признаками алкогольного опьянения. У 115 водителей было установлено состояние опьянения сразу. 133 человека, находившихся за рулем, отказались от прохождения процедуры освидетельствования, что косвенно указало на их виновность. В ведомстве отметили, что из общего количества задержанных водителей 23 повторно сели за руль, будучи в нетрезвом состоянии, несмотря на то что ранее они были лишены права управления автомобилем.