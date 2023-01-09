Реклама
Прямой эфир
Общество
В Госдуме заявили о планах устранить трудовое неравенство женщин и мужчин
Мир
В Швеции вернут гражданскую службу по призыву для усиления обороны
Политика
Песков заявил о паузе в диалоге между Путиным и Макроном
Мир
Лавров поздравил нового главу МИД КНР с назначением и пригласил его в Россию
Экономика
Экономист допустил в январе рост курса доллара выше 73 рублей
Общество
Кравцов заявил Путину о 99% доступности детских садов в стране
Мир
В Польше заявили о возможности передать Украине лишь несколько танков Leopard
Мир
МИД России осудил действия устроившей беспорядки оппозиции в Бразилии
Авто
В России появился новый кроссовер Samsung QM6
Общество
С начала эскалации в ДНР погибли более 4,4 тыс. мирных жителей
Авто
Россияне в декабре стали чаще покупать автомобили
Мир
Песков отверг влияние на СВО новых поставок вооружения Украине со стороны Запада

В Москве в начале января выявили более 400 водителей с признаками опьянения

0
Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Со 2 по 8 января 2023 года Госавтоинспекцией Москвы выявлено 403 водителя, которые управляли автомобилем с признаками алкогольного опьянения. Об этом 9 января сообщила столичная ГИБДД в своем официальном Telegram-канале.

Дышать не буду: как ловят пьяных на дороге
«Известия» приняли участие в рейде «Нетрезвый водитель»

По информации ведомства, помимо 403 автомобилистов с признаками опьянения, которые в таком состоянии сели за руль, наиболее распространенными видами ДТП в первую неделю января 2023 года стали столкновения автомобилей и наезды на пешеходов — 25 и 16 ДТП соответственно.

По оценке столичных инспекторов ДПС, почти 44% случаев наездов на пешеходов произошло в зоне действия пешеходных переходов.

Самым аварийным днем стал понедельник, 2 января, — 12 ДТП, а наименьшее число дорожных аварий было зафиксировано во вторник, 3 января, — 5 ДТП.

В связи с этим Госавтоинспекция Москвы напомнила столичным автовладельцам о необходимости соблюдения правил дорожного движения, а пешеходам посоветовала перед переходом дороги убедиться в своей безопасности, исключив спешку и невнимательность.

23 декабря сотрудники столичной Госавтоинспекции сообщили, что в течение рабочей недели с 19 по 23 декабря выявили в Москве 271 водителя с признаками алкогольного опьянения. У 115 водителей было установлено состояние опьянения сразу. 133 человека, находившихся за рулем, отказались от прохождения процедуры освидетельствования, что косвенно указало на их виновность. В ведомстве отметили, что из общего количества задержанных водителей 23 повторно сели за руль, будучи в нетрезвом состоянии, несмотря на то что ранее они были лишены права управления автомобилем.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023