Водитель легковушки погиб при столкновении со столбом под Иркутском
Под Иркутском в результате столкновения легкового автомобиля со столбом погиб человек. Об этом сообщает отдел пропаганды МУ МВД России «Иркутское».
Авария произошла в понедельник, 9 января, около 10 утра по местному времени (5:00 мск) на территории поселка Грановщина. Предварительно установлено, что мужчина за рулем Subaru Impreza не справился с управлением, машина вылетела с проезжей части и врезалась в световую опору.
В результате автомобилист получил травмы, от которых скончался на месте, пишет ИА IrkutskMedia. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
Этим же утром на 264-м км трассы А331 «Вилюй» в Иркутской области столкнулись «КамАЗ» и легковушка Mazda Capella. Водитель иномарки и три его пассажира погибли.