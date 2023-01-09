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Принца Гарри лишили официальной роли на церемонии коронации Карла III

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Принца Гарри лишили официальной роли на церемонии коронации его отца короля Великобритании Карла III, сообщили британские СМИ. Причиной стали мемуары герцога Сассекского под названием «Запасной», передает телеканал «Известия». Так, по словам Гарри, это Уильям и Кейт убедили его одеться нацистом на маскарад в 2005 году. В мемуарах принц рассказал, что отец даже не обнял его, когда сообщил о смерти мамы — принцессы Дианы. Карл III называл Гарри запасным сыном. Королевская семья пока не комментировала книгу. Коронация нового монарха состоится 6 мая 2023 года. По традиции на церемонии отводится отдельная роль герцогам. Если Гарри пожелает присутствовать на коронации, то сможет сделать это только в качестве обычного гостя.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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