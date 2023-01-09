Суд рассмотрит иск налоговой службы к Анастасии Волочковой из-за долга

Тверской суд Москвы рассмотрит иск налоговой службы к балерине Анастасии Волочковой из-за долга на сумму более 50 тыс. рублей. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе суда 9 января.

«ИФНС № 7 по г. Москве просит взыскать с Волочковой Анастасии Юрьевны недоимку по налогу на имущество физических лиц, пени, земельному налогу в размере 51 598 рублей», — сказано в сообщении.

Первое заседание назначено на 16 января. Иных подробностей не приводится.

В ноябре 2022 года Второй кассационный суд общей юрисдикции отказал Волочковой в жалобе к Большому театру, связанной с ее увольнением в 2003 году и невыплатой свыше 90 млн рублей за 20 лет работы.