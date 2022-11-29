Кассационный суд отклонил жалобу Волочковой к Большому театру

Второй кассационный суд общей юрисдикции отказал в жалобе бывшей балерине Анастасии Волочковой к Большому театру, связанной с ее увольнением в 2003 году и невыплатой свыше 90 млн рублей за 20 лет работы. Об этом 29 ноября сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.

Как отметил в суде представитель Волочковой, ее незаконно лишили работы и при этом не выплачивали положенную пенсию.

В то же время представитель театра сообщил, что экс-балерина часто брала отпуск без сохранения заработной платы и не выходила на работу.

В мае балерина проиграла театру в суде первой инстанции.

До этого, 8 апреля, Волочкова рассказала «Известиям», что требует от руководства Большого театра выплатить ей заработную плату за годы работы и 200 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.

Возле здания суда бывшая прима расплакалась, попросив дать ей шанс реализовать свои возможности, так как ей 46 лет и у нее нет сил.

Свою балетную карьеру Волочкова начала в 1994 году в Мариинском театре, а с 1998 по 2003 год работала в Большом театре. В 2003-м руководство учреждения отказалось подписывать с ней очередной годовой контракт из-за физической формы балерины. После 2005 года Волочкова стала выступать с сольными проектами.