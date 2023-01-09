В академии художественной гимнастики «Небесная грация» прошли первые сборы

Волгоград, Саранск, Краснодар, Геленджик и Сочи. Гимнастки именно из этих городов стали участницами первых спортивных сборов, которые прошли в академии художественной гимнастики «Небесная грация», открывшейся на Черноморском побережье в спортивной столице России Сочи. Эмоции переполняют с порога — тут все на высшем уровне, по «последнему слову», сообщает телеканал «Известия». Попав в гостиницу при академии, юные гимнастки признались, что сразу почувствовали себя как дома и даже лучше. В их распоряжении более 100 комфортабельных номеров.

«Алена, смотри, как тут красиво! Даже весы есть специальные для нас. Ого! Тут сушилка. Халатики будем с тобой носить. Хорошая душевая кабина. Даже большой душ есть, типа массаж. Тут вообще все шикарно. Полотенец больше, чем надо. Тут все прям высшего класса!»

Этот спортивный комплекс построен «Газпромом» в рамках благотворительной программы «Газпром— детям», цель которой — развитие массового детского спорта, залога здоровья нации и будущих мировых рекордов в спорте высших достижений. А нынешние первые гимнастические сборы стали рождественским подарком детям от благотворительного фонда Алины Кабаевой.

«Зал шикарный. Светлый, большой, красивый. Большое количество площадок тренировочных, соревновательная площадка одна. У нас, конечно, в Геленджике таких залов нет и близко. Вот такой принцип, когда все в одном месте, очень помогает, концентрирует на лучшей работе, очень удобно», — рассказала тренер по художественной гимнастике из Геленджика Алина Димитриади.

Спортивный комплекс — это буквально город в городе. Сотни детей и их тренеров одновременно могут находится в этих стенах. При желании можно не покидать территорию этого «спортивного оазиса». Для выступлений есть универсальная спортивно-концертная арена. Именно здесь в начале декабря состоялся международный турнир «Небесная грация». Святая святых академии — тренировочный зал. Именно тут, без преувеличения, создается будущая спортивная слава России. Здесь единовременно на шести коврах может заниматься 90 гимнасток. Размеры зала поражают даже профессионалов. Общая площадь — почти 2300 кв. м, а высота потолков — без малого 19 м. Здесь также есть медицинский центр, оснащенный самым передовым оборудованием для реабилитации спортсменов. Особая гордость академии — бассейн олимпийских размеров. Залы хореографии наполнены светом и музыкой. Работают кафе и столовая для детей и взрослых. К меню — особые требования: минимум калорий и максимум пользы. Залог будущих побед — всестороннее развитие спортсмена. В академии «Небесная грация» программа образовательная — неотъемлемая часть спортивной. При академии даже создан музей художественной гимнастики. Тут вся ее вековая история. Вот, например, уникальный предмет — булава 1948 года выпуска. В ее металлическом основании — специальный контейнер для гимнастической ленты. А в перспективе тут можно будет не только тренироваться, но и учиться по школьной программе во время спортивных сборов. Для этого здесь предусмотрены классы, библиотека и кинотеатр. С высоты птичьего полета академия напоминает гигантский гимнастический обруч в окружении восхитительной садово-парковой зоны.

«К сожалению, в городе-герое у нас все плохо с залами. А здесь нам выдали целый ковер, целый помост, целую площадку, и, следовательно, уже в таких условиях они, дети, видят себя на видео, дети видят себя со стороны, дети смотрят на других тренеров, на других гимнасток, начинается какое-то соперничество, спортивный дух. Это самый большой толчок для спортсмена, который он может сделать, самый большой шаг», — отметила тренер по художественной гимнастике из Волгограда Александра Пашута.

Академия «Небесная грация» должна стать буквально родным домом для юных гимнасток со всей страны, круглогодичной базой для региональных спортсменок, где они могли бы тренироваться, учится и отдыхать, а еще основной площадкой для Ассоциации клубов художественной гимнастики, которую недавно организовала Алина Кабаева.

«Здесь можно большие риски сделать, высокие риски, а, например, в другом зале вот такие низкие потолки и сделать такие прыжки нельзя», — сообщила Мария Колотухина.

«Тут нет белого снега, который закрывает все. Тут очень тепло, довольно-таки, чем у нас в Саранске, и мне тут нравится», — отметила Виктория Чингалева.

Тут «заряжаются» не только дети, но и те, кто помогает им достичь спортивных и творческих высот. Вот, например, хореограф Екатерина Белова — бывшая солистка прославленного Ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева. Сегодня она делится секретами грации, красоты и гармонии движения с юными гимнастками.

«Художественные гимнастки — это отдельный вид детей. Они настроены на работу, они готовы работать из последних своих сил. Это не просто дети, которые приходят в какие-то танцевальные коллективы и часто работают из-под палки. Нет, они конкретно настроены на победу и на улавливание всего того, что дает им педагог!» — рассказала хореограф Екатерина Белова.

Каникулы без отрыва от тренировок для этих детей — не наказание, а праздник, настоящим подарком к которому стал эфирный показ международного турнира «Небесная грация», прошедшего совсем недавно именно в этом зале, еще не остывшем от соревновательных эмоций.

И еще один сюрприз ждал участниц первых спортивных сборов в академии «Небесная грация» — их приехала поздравить Алина Кабаева. Мастер-класс от именитой наставницы дорогого стоит. Опытный взгляд легендарной спортсменки сразу определил будущих чемпионок.

«Держишься за станок, шаг, бум-с, задняя. Давай. Вот! И до зеркала, и пять. Молодец! Все, вставай».

Ну и, конечно, в заключение — подарки и напутствия от олимпийской чемпионки для всех гимнасток.

«В мире такого комплекса нет. И такое счастье, что у наших детей и в нашей стране есть. Когда я была маленькая, я о таких возможностях и мечтать не могла. Но, как говорится, невозможное возможно! А Россия — страна больших возможностей. И поэтому у нас есть прекрасный комплекс — академия художественной гимнастики, где могут тренироваться такие дети, как вы, из регионов, и делать свои первые шаги в наш большой спорт. И всем вам удачи!», — заявила олимпийская чемпионка, глава Благотворительного фонда Алина Кабаева.

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