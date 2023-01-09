Новогодняя елка обрушилась в Мурманске и придавила двух человек
В Мурманске на площади у железнодорожного вокзала обрушилась новогодняя елка. Конструкция упала из-за ураганного ветра.
Инцидент произошел утром 9 января. Два человека получили травмы, на место происшествия вызвали скорую помощь.
В пресс-службе Октябрьской железной дороги ИА «Би-порт» рассказали, что в настоящее время вокзал работает в своем обычном режиме. Подробности случившегося выясняются.
Ранее в Карелии МЧС объявило предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях. В связи с сильным ветром, порывы которого могут достигать 17 м/с, родителей попросили не выпускать детей на улицу.