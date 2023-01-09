Alibaba инвестирует более $1 млрд в инфраструктуру в Турции
Alibaba Group намерена инвестировать более $1 млрд в инфраструктуру Турции. Компания планирует построить логистическую базу в аэропорту Стамбула, передает телеканал «Известия». Также организация намерена вложить деньги в крупнейший в Турции центр обработки данных площадью 200 тыс. кв. м. База в Стамбуле может стать ключевой точкой в цепочке поставок товаров в Европу и на Ближний Восток.
Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.