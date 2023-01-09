Дистанционное обучение отменили в школах Белгородской области

В четырех районах Белгородской области 9 января дети пошли в школу. Дистанционное обучение отменили в учебных заведениях Губкинского, Старооскольского, Новооскольского и Чернянского районов.

Подобные ограничения были введены в этих районах 15 декабря из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ. Глава Старооскольского городского округа Андрей Чесноков ранее сообщал, что ученики вновь перейдут на очное обучение после новогодних праздников, напоминает «Бел.ru».

Дистанционное обучение продолжает действовать в школах приграничья Белгородской области, Белгорода и Яковлевского городского округа. Выпускники напишут итоговое сочинение 18 января.

Ранее в Саратовской области, 22 декабря, учеников отправили досрочно на новогодние каникулы также из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом.