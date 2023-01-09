В академии «Небесная грация» состоялись первые спортивные сборы

В академии художественной гимнастики «Небесная грация», открывшейся на Сочи, прошли первые сборы.

Спортивный комплекс построен «Газпромом» в рамках благотворительной программы «Газпром детям», нацеленной на развитие массового детского спорта, залога здоровья нации и будущих мировых рекордов в спорте высших достижений. А первые гимнастические сборы стали рождественским подарком детям от Фонда олимпийской чемпионки Алины Кабаевой.

«Зал очень шикарный. Светлый, большой, красивый. Большое количество площадок тренировочных, соревновательная площадка одна. У нас, конечно, в Геленджике таких залов нет и близко», — отметила тренер по художественной гимнастике города Геленджика Алина Димитриади.

В тренировочном зале академии одновременно на шести коврах могут заниматься 90 гимнасток. Общая площадь составляет почти 2,3 тыс. кв. м, а высота потолков — около 19 м. Кроме того, здесь есть медцентр, оснащенный самым передовым оборудованием для реабилитации спортсменов, бассейн олимпийских размеров. Также работают залы хореографии, кафе и столовая для детей и взрослых.

При академии даже создан музей художественной гимнастики. Например, здесь есть уникальный предмет — булава 1948 года выпуска. В ее металлическом основании находится специальный контейнер для гимнастической ленты.

Отмечается, что в перспективе тут можно будет не только тренироваться, но и учиться по школьной программе во время спортивных сборов. Здесь предусмотрены классы, библиотека и кинотеатр.

«Тут нет белого снега, который закрывает всё. Тут очень тепло довольно-таки. Теплее, чем у нас в Саранске, и мне тут нравится», — поделилась юная гимнастка Вика Чингалева.

И еще один сюрприз ждал участниц первых спортивных сборов в «Небесной грации» — их приехала поздравить Алина Кабаева и провести мастер-класс.

«В мире такого комплекса нет. И такое счастье, что у наших детей и в нашей стране есть. Когда я была маленькая, я о таких возможностях и мечтать не могла. Но, как говорится, невозможное возможно. А Россия — страна больших возможностей, и поэтому у нас есть прекрасный комплекс — Академия художественной гимнастики, где могут тренироваться такие дети, как вы, из регионов, и делать свои первые шаги в наш большой спорт. Всем вам удачи!» — сказала Кабаева.