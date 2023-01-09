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Эксперт предрекла «гонку зарплат» в рабочих специальностях и IT-сфере

В 2023 году ожидается «гонка зарплат» в рабочих специальностях и в сфере IT
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Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
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Ситуация на российском рынке труда может внести значительный вклад в динамику инфляции в 2023 году, заявила в интервью «Известиям» гендиректор Национального рейтингового агентства (НРА) Алина Розенцвет. По ее словам, один из факторов — отложенные эффекты оттока и эмиграции населения, возможное усиление перетоков рабочей силы между различными отраслями, регионами.

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Возможно, нехватка персонала в отдельных специальностях окажет давление на уровни заработных плат для определенных категорий работников, что простимулирует рост инфляции, считает Алина Розенцвет. По ее словам, «гонка зарплат» может быть в рабочих специальностях — среди работников низкого квалификационного уровня.

«Очевидно, что в этой сфере может быть приличный отток трудовых ресурсов. Если будут введены дополнительные ограничения или налоги, подобные действия могут привести и к оттоку высококвалифицированных кадров, в том числе в сфере IT, программирования. Кроме того, эмиграция кадров ведет к сокращению производительности труда. В частности, таким образом, может произойти глобальное снижение качества управленческого персонала», — добавила гендиректор НРА.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Алины Розенцвет «Известиям»:

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