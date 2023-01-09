Эксперт назвала сроки возвращения экономики РФ к уровню до начала СВО

В 2023 году ВВП России продолжит снижаться, ожидает гендиректор Национального рейтингового агентства (НРА) Алина Розенцвет. В интервью «Известиям» она уточнила, что в первом полугодии его спад составит 4–6%.

«К середине года, на наш взгляд, будет достигнута конечная точка этого снижения, затем возможно начало восстановления экономики. Но всё это возможно при большом количестве условий, ключевое из которых — преодоление шока, связанного с возможным падением добычи нефти. По итогам 2023 года мы ожидаем спад ВВП на уровне 2,5–3%», — подчеркнула Алина Розенцвет.

По ее оценкам, показатель ВВП с учетом инфляции сможет вернуться к уровню 2021 года не раньше 2025 года. Перестройка экономики и нахождение новых поставщиков и покупателей потребует значительного времени, подчеркнула эксперт.

«Существенно скажется на объеме ВВП и потеря ключевых рынков энергетического экспорта — США и Евросоюза, а также ценовые потолки и прочие ограничительные меры. Однако, на наш взгляд, цифры здесь не главное. Главное — обеспечить устойчивую работу экономики на ближайшие два-три года и задать долгосрочный, стратегический вектор ее развития для преодоления технологической отсталости и обеспечения устойчивого развития в интересах будущих поколений», — заявила гендиректор НРА.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Алины Розенцвет «Известиям»:



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