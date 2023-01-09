Мир вверх дном

Давайте предельно откровенно: никто из нас не смог заранее предугадать, чем обернется для страны и мира 2022 год. Так или иначе в своих ожиданиях и прогнозах ошиблись все. Поэтому не будем сейчас излишне самонадеянно «ванговать», какие сюрпризы преподнесет нам только что наступивший 2023-й. Лишь обозначим аккуратным пунктиром те тенденции, которые вырисовываются на горизонте сейчас.

А для начала пробежимся по итогам ушедшего года. Пожалуй, его главным маркером стало крушение так и не успевшей толком оформиться после окончания холодной войны глобальной однополярности. Pax Americana больше нет. И пытаться вести себя так, как будто ситуацию еще возможно как-то отмотать назад, просто глупо. Мир необратимо рассыпается на сложнейшую международную мозаику. Степень вариативности глобальных и локальных событий огромна. Прежние международные правила, а уж тем более право, больше не действуют. Рамки возможного для государственных и негосударственных акторов расширяются до крайних пределов. Со всеми этими обстоятельствами приходится считаться.

Положительным итогом 2022 года можно считать тот факт, что мы не позволили Западу полностью изолировать Россию от внешнего мира. Да и резистентность российской экономики одновременно приятно удивила нас и сильно огорчила инициаторов международной блокады нашей страны. Думаю, многие предполагали, что будет хуже.

Хорошо и то, что чем дальше, тем в большей степени нам действительно плевать на мнение Запада. России понадобились три десятилетия, чтобы окончательно убедиться в том, что любые договоренности с американцами и европейцами не стоят и ломаного гроша. И ведь не сказать, что этот непреложный факт был неизвестен ранее. Просто почему-то только в прошлом году он был довольно категорично озвучен на высшем государственном уровне именно как долгосрочный фактор, который обязательно стоит принимать во внимание.

А вот с Востоком (или глобальным Югом) всё сложнее. С одной стороны, большая часть развивающегося мира так или иначе отказалась присоединяться к блокаде России. С другой стороны, нельзя не отдавать себе отчета в том, что многие из них всего лишь конвертируют наше противостояние с Западом в максимальную выгоду для своих экономик. И каждый раз скрупулезно сопоставляют прибыль и риски от расширения отношений с нами. И если в какой-то момент риски начнут перевешивать, переориентация российских экспортных потоков на Восток может серьезно забуксовать. Поэтому в наступившем году РФ придется основательно доработать независимую от санкций Запада торговую логистику — начиная от достаточных мощностей танкерного флота и заканчивая долгосрочными страховочными механизмами.

Ключевой проблемой 2023 года, разумеется, остается затянувшийся конфликт России и Запада на территории Украины. Выбрав силовой сценарий его разрешения, РФ пошла на значительный риск. Последствия этого сложного выбора продолжат сказываться и далее. Запад направил — даже в определенном смысле мобилизовал — на борьбу с Россией максимальные ресурсы. И, похоже, что США, Великобритания и примкнувший к ним ЕС не просто продолжат, но и усилят давление не только на нас, но и на всех тех, кто продолжает сотрудничать с нами. Несмотря на ощутимые издержки для Запада, признаков его готовности к отступлению с украинских позиций не просматривается. Очевидно, что конфликт приобрел затяжной характер, хотя его конкретные временные рамки по-прежнему слишком размыты.

Если говорить о наиболее серьезных потенциальных рисках, нельзя не вспомнить прошлогодний подрыв «Северных потоков». Мы до сих пор не знаем всех деталей произошедшего 26 сентября 2022 года, поэтому можем лишь строить предположения о бенефициарах этой диверсии. Кажется, они очевидны. И, насколько можно судить, никак не наказаны. Поэтому будет чрезмерно наивным считать, что подобные по своей экстраординарности события не произойдут и в наступившем году. Важно понимать: то, что раньше казалось немыслимым, довольно быстро становится едва ли не фоновым явлением. И это — самая настораживающая особенность нашего времени.

Хотим мы того или нет, но после вывода из строя «Северных потоков» для России ощутимо, возможно, даже критически повысилось значение Турции. Провозглашенный запуск газового хаба в этой стране — дело небыстрое. Оно требует стабильности отношений между Москвой и Анкарой. Впрочем, как и иные аспекты взаимодействия России с Турцией, которая является сейчас ключевым звеном в цепочке обхода западных санкций. В 2023 году страну ждут парламентские и, что еще важнее, президентские выборы. Нельзя исключать вариант смены руководства Турции на более прозападное. Последствия восстановления испорченных отношений Анкары с Вашингтоном являются серьезной угрозой, с которой потенциально придется столкнуться России.

Важно понимать, что Эрдоган нам вовсе не друг. Но и недругом его сейчас назвать сложно. Слишком много международных вопросов Москве и Анкаре удается так или иначе «разруливать» на основе совпадающего понимания базового принципа национального суверенитета. Проще говоря, эрдогановская Турция вряд ли прогнется под давлением США и станет действовать в ущерб своим интересам, как это делает Европа. Если же в 2023 году к власти придет оппозиция, переход Анкары от жестко прагматического курса к прозападной внешней политике может иметь самые серьезные негативные последствия. Начиная от критически значимого вопроса черноморских проливов и заканчивая прорывными договоренностями по Сирии, которые удалось наметить под занавес 2022 года.

Нельзя просто так взять и сразу оценить новогодние перспективы по всем странам и континентам. При этом крайне важно сказать хотя бы пару слов не только о рисках, но и об открывающихся возможностях международного взаимодействия. В 2023 году в Санкт-Петербурге пройдет второй саммит Россия – Африка, который может стать постоянной диалоговой площадкой с континентом, сильно недооцененным с точки зрения перспектив в многополярном мироустройстве. Внушает определенный оптимизм и динамика отношений с Китаем, которые в целом выдержали стресс-тест 2022 года. Нельзя не отметить и углубление взаимодействия с Ираном, который, среди прочего, становится важным логистическим мостом из России в исторически дружественную нам Индию благодаря развитию транспортного коридора «Север – Юг».

Если совсем вкратце, рисков в наступившем году хватает с избытком. Но и возможностей тоже немало. Просто для их реализации требуются не только смелость, но и готовность не зацикливаться на инертных подходах, определенная внешнеполитическая расторопность и нетривиальность мышления. В обстоятельствах турбулентного перехода к многополярному миру придется действовать и жестко, и смекалисто. Иначе риски на чаше весов 2023 года неизбежно перевесят все возможные перспективы.

Автор — руководитель аналитического центра «СтратегПРО»

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