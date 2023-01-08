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Китай отменил обязательный карантин для приезжающих в страну

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Китай отменил карантин для прибывающих в страну граждан. Путешественники начали массово скупать авиабилеты. Выезд за границу для китайцев тоже стал значительно проще, передает телеканал «Известия». В стране возобновили прием документов на загранпаспорта. Авиакомпании и турфирмы уже сообщили о всплеске трафика. Однако после снятия ограничений коронавирус стал распространяться быстрее. Больницы в Китае переполнены, в реанимациях не хватает мест.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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