Американская компания Twitter продолжает сокращение сотрудников, занимающихся модерацией контента. Наибольшие сокращения затронули работников офисов соцсети в Дублине и Сингапуре, передает телеканал «Известия». Ранее штат Twitter насчитывал порядка 7,5 тыс. человек, однако после прихода Маска сократился на 70%. Мультимиллиардер приобрел самый известный сервис микроблогов в октябре 2022 года.

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