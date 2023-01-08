Реклама
Прямой эфир
Мир
Молдавия заинтересовалась покупкой газа через общую платформу ЕС
Мир
В боях под Артемовском погиб известный украинский пауэрлифтер
Мир
Минимум 17 человек погибли в результате ДТП в Китае
Мир
На Украине сообщили о повреждении промышленного объекта в Краматорске
Мир
ФРГ отказалась передавать Киеву танки Leopard в одностороннем порядке
Происшествия
Ребенок пострадал при взрыве газа в жилом доме в Дагестане
Мир
Тысячи противников нового правительства Израиля провели акцию протеста
Происшествия
На 49-м км МКАД произошло ДТП со стоящим автомобилем
Мир
В Германии заявили о «спасении» зимы от нехватки газа
Общество
Психолог призвала сильно не нагружать детей учебой после каникул
Мир
США и Южная Корея договорились о совместных авиаразработках
Мир
Американская актриса Робинсон назвала Маккарти «папиком» Зеленского

Минимум 17 человек погибли в результате ДТП в Китае

В ДТП на юго-востоке Китая погибли 17 человек, свыше 20 пострадали
0
Фото: Global Look Press/Tino Plunert
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

По меньшей мере 17 человек погибли в результате автомобильной аварии в уезде Наньчан китайской провинции Цзянси. Об этом в воскресенье, 8 января, сообщает телеканал CGTN со ссылкой на источники.

Кроме того, 22 участника ДТП получили различные травмы. Пострадавших госпитализировали.

В настоящий момент проводится расследование причин и обстоятельств случившегося.

Отмечается, что через некоторое время после аварии в дорожных службах уезда появилось предупреждение о погодной опасности, связанной с плотным туманом.

Накануне стало известно, что пять человек погибли и более 20 пострадали при опрокидывании пассажирского автобуса на юго-востоке Турции. Согласно имеющимся данным, в числе погибших один ребенок. По итогам происшествия водитель автобуса и двое его помощников были задержаны. Расследование обстоятельств аварии продолжается.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023