Минимум 17 человек погибли в результате ДТП в Китае

По меньшей мере 17 человек погибли в результате автомобильной аварии в уезде Наньчан китайской провинции Цзянси. Об этом в воскресенье, 8 января, сообщает телеканал CGTN со ссылкой на источники.

Кроме того, 22 участника ДТП получили различные травмы. Пострадавших госпитализировали.

В настоящий момент проводится расследование причин и обстоятельств случившегося.

Отмечается, что через некоторое время после аварии в дорожных службах уезда появилось предупреждение о погодной опасности, связанной с плотным туманом.

Накануне стало известно, что пять человек погибли и более 20 пострадали при опрокидывании пассажирского автобуса на юго-востоке Турции. Согласно имеющимся данным, в числе погибших один ребенок. По итогам происшествия водитель автобуса и двое его помощников были задержаны. Расследование обстоятельств аварии продолжается.