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Пять человек погибли и 22 ранены в ДТП с автобусом в Турции

Пять человек погибли и 22 ранены в ДТП с автобусом в Турции

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Фото: Соцсети
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В результате ДТП с участием пассажирского автобуса на юго-востоке Турции погибли пять человек, еще 22 получили травмы. Об этом в субботу, 7 января, сообщает газета Star.

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По предварительным данным, водитель транспортного средства не справился с управлением, из-за чего автобус в конечном итоге опрокинулся на бок. На место происшествия были направлены многочисленные бригады скорой помощи, а также спасатели и полицейские.

Пострадавших госпитализировали в ближайшие медучреждения.

Согласно информации издания Haber Turk, в числе погибших один ребенок. В настоящий момент водитель автобуса и двое его помощников задержаны. Расследование обстоятельств аварии продолжается.

Ранее, 1 января, микроавтобус упал в русло реки на юго-востоке Турции. В результате ДТП шесть человек пострадали — водитель, его жена и дети.

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