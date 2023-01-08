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Психолог призвала сильно не нагружать детей учебой после каникул

Психолог Адаскина призвала родителей сильно не нагружать детей учебой после каникул
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В первые недели после каникул не стоит сильно нагружать детей учебой. Такое мнение 7 января выразила доцент кафедры «Педагогическая психология имени профессора Гуружапова» Московского государственного психолого-педагогического университета Анна Адаскина.

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По ее словам, в рабочий режим лучше входить постепенно. Детям для адаптации необходимо около двух недель, отметила психолог в беседе с агентством городских новостей «Москва».

Специалист порекомендовала отказаться от репетиторов и посещения дополнительных занятий в это время.

«Чтобы переход от праздников происходил более мягко, хорошо бы продлить праздничные мероприятия — прогулки, посещение интересных мест, поход в гости. Хотя бы на первые постканикулярные недели», — подчеркнула она.

Адаскина также подчеркнула, что смена обстановки может быстрее помочь ребенку адаптироваться к учебному ритму. Так, психолог посоветовала сделать перестановку, если у ребенка есть такое желание. Кроме того, можно разобрать тетради и учебники.

«Даже небольшие перемены в организации пространства помогают настроиться на новый учебный этап. Но самое большое значение играет поддержка со стороны родителей. Простое сочувствие и понимание сложности задач, стоящих перед ребенком, способны сгладить тяжесть адаптационного периода», — указала она.

Ранее в этот день руководитель психологической службы онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Татьяна Исраелян дала советы, которые помогут избежать плохого настроения после новогодних каникул. По ее словам, стоит использовать символы и ритуалы праздника. Кроме того, не рекомендуется сразу окунаться в омут дел с головой и чрезмерно загружать себя.

До этого, 21 декабря, руководитель направления психологической помощи подросткам образовательной компании MAXIMUM Education Анна Тимофеенко подчеркнула, что в период новогодних каникул детям необходим качественный отдых. Если же родители решили заняться учебой с детьми, то стоит отдать приоритет тем предметам, к которым ребенок проявляет интерес, указала психолог.

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