Психолог назвала способ избежать плохого настроения после окончания праздников

Избежать плохого настроения после новогодних каникул помогут символы и ритуалы праздника. Такой совет в беседе с «Известиями» дала руководитель психологической службы онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Татьяна Исраелян в субботу, 7 января.

«Если вам психологически тяжело быстро расставаться с праздником, то продлите его. Оставьте елку и украшения дома, покупайте мандарины, ешьте оливье. Порадуйте себя, если вам так хочется и если так проще справиться с окончанием праздников», — рекомендовала эксперт.

Кроме того, чтобы влиться в рабочий график без вреда для ментального состояния, стоит начинать выполнять задачи постепенно. Не рекомендуется сразу окунаться в омут дел с головой и чрезмерно загружать себя. Важно адаптироваться к возвращению к работе, чтобы не получить выгорание в кратчайшие сроки, подчеркнула Исраелян.

Также важно восстановить организм после праздников. Для этого стоит наладить режим дня и питание — так проще будет перестроиться на рабочий лад.

«При планировании рабочих будней старайтесь придумать какое-то интересное занятие, которое принесет вам удовольствие. Это может быть посещение нового места, любимые хобби, встречи с друзьями — всё то, что поднимает настроение», — добавила психолог.

28 декабря психолог, гештальт-терапевт Анна Девятка назвала способ справиться с чувством одиночества и апатии в новогодние праздники. Специалист отметила, что зачастую депрессивные мысли и чувство собственной никчемности посещают человека именно во время праздников.