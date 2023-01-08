Умер олимпийский чемпион и бывший футболист ПСЖ Модест М'Бами

Бывший полузащитник сборной Камеруна по футболу Модест М'Бами умер в возрасте 40 лет из-за сердечного приступа. Об этом 7 января сообщает пресс-служба французского клуба «Пари Сен-Жермен».

«ПСЖ с глубокой грустью узнал о сегодняшней кончине нашего бывшего игрока Модеста М'Бами. Клуб выражает искренние соболезнования его семье и близким», — говорится в заявлении.

Отмечается, что причиной смерти стал сердечный приступ.

Камерунский футболист выступал за ПСЖ с 2003 по 2006 год, дважды выиграв Кубок Франции с парижской командой. По ходу карьеры он также выступал за «Седан», «Гавр» и «Марсель», «Альмерию», «Далянь Аэрбин», «Чанчунь Ятай», «Аль-Иттихад» и «Мильонариос».

Вместе со сборной Камеруна М'Бами завоевал золото на Олимпийских играх в Сиднее в 2000 году. В 2003-м он стал серебряным призером Кубка конфедераций, а в 2008-м — Кубка африканских наций. Спортивную карьеру полузащитник завершил в 2015 году.

Ранее, 29 декабря, в возрасте 82 лет умер трехкратный чемпион мира по футболу Пеле. Причиной смерти стала полиорганная недостаточность в результате прогрессирования онкологического заболевания.