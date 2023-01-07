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В Орловской области провели 123 млн операций по безналичному расчету за девять месяцев 2022 года

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Жители Орловской области совершили 123 млн операций по безналичному расчету за девять месяцев 2022 года. Об этом пишет InfoOrel.ru со ссылкой на заведующего сектором платежных систем и расчетов регионального отделения Банка России Михаила Казакова.

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Показатель вырос на 6% по сравнению с тем же периодом 2021 года. Сумма операций при этом увеличилась почти на 9%.

Также сообщается, что с января по сентябрь жители области снимали деньги в банкоматах 8 млн раз, что на 7% меньше, чем годом ранее.

Как отметил Казаков, за год в регионе количество платежных терминалов в торговых точках увеличилось на 5%. Это способствует росту популярности безналичных платежей.

Также более популярным становится кэшаут — возможность снимать наличные на кассах магазинов или АЗС.

«Он (сервис) выручает, когда нужна небольшая сумма наличными, а до ближайшего крупного населенного пункта, где есть банкоматы, несколько километров», — отметил Казаков.

Ранее, в ноябре, сообщалось, что по итогам сентября 2022 года объем наличных на руках у граждан, бизнеса и индивидуальных предпринимателей достиг рекорда и составил 14 трлн 200 млрд рублей.

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