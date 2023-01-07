В Орловской области провели 123 млн операций по безналичному расчету за девять месяцев 2022 года
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- В Орловской области провели 123 млн операций по безналичному расчету за девять месяцев 2022 года
Жители Орловской области совершили 123 млн операций по безналичному расчету за девять месяцев 2022 года. Об этом пишет InfoOrel.ru со ссылкой на заведующего сектором платежных систем и расчетов регионального отделения Банка России Михаила Казакова.
Показатель вырос на 6% по сравнению с тем же периодом 2021 года. Сумма операций при этом увеличилась почти на 9%.
Также сообщается, что с января по сентябрь жители области снимали деньги в банкоматах 8 млн раз, что на 7% меньше, чем годом ранее.
Как отметил Казаков, за год в регионе количество платежных терминалов в торговых точках увеличилось на 5%. Это способствует росту популярности безналичных платежей.
Также более популярным становится кэшаут — возможность снимать наличные на кассах магазинов или АЗС.
«Он (сервис) выручает, когда нужна небольшая сумма наличными, а до ближайшего крупного населенного пункта, где есть банкоматы, несколько километров», — отметил Казаков.
Ранее, в ноябре, сообщалось, что по итогам сентября 2022 года объем наличных на руках у граждан, бизнеса и индивидуальных предпринимателей достиг рекорда и составил 14 трлн 200 млрд рублей.