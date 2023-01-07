Рэперы 50 Cent и Эминем начали работу над сериалом по фильму «Восьмая миля»

Рэперы 50 Cent и Эминем начали разрабатывать сериал по фильму «Восьмая миля» (2002) Кертиса Хэнсона. Об этом 50 Cent рассказал 6 января в интервью YouTube-каналу Big Boy TV.

«Я собираюсь показать «Восьмую милю» на телевидении. Это будет грандиозно. Я работаю. Это будет не пустышка. Я ставлю 100 баллов», — сказал 50 Cent.

Он подчеркнул, что сериал будет связан с наследием Эминема и станет современным пересказом фильма. 50 Cent также сравнил проект с сериалом 2022 года «Бель-Эйр», который стал ремейком «Принца из Беверли-Хиллз».

Фильм «Восьмая миля» вышел на экраны в 2002 году. Он рассказывает о белом рэпере, пытающемся участвовать в рэп-батлах среди афроамериканцев в Детройте. Эминем исполнил в картине главную роль. В 2003 году рэпер стал лауреатом премии «Оскар» за лучшую песню к фильму.