Лукашенко заявил о необходимости сделать шаг навстречу сбежавшим из Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в субботу, 7 января, заявил, что властям и обществу пора сделать шаг навстречу людям, которые ошиблись и покинули республику. Об этом сообщает БелТА.

«Настало время, когда мы, представители власти, я как глава государства и вы, священнослужители, наши люди, должны сделать шаг навстречу этим людям, которые, не то обезумев, не то на какое-то время потеряв ориентиры, ошиблись», — заявил Лукашенко во время посещения в Рождество храма в монастырском комплексе Свято-Елисаветинского женского монастыря.

Однако, добавил президент, такой жест будет сделан не в угоду требованиям Запада. По его словам, каждый преступник должен отвечать за свои проступки по закону, но «выбрасывать на обочину» тех, кто раскаялся, — неправильно.

Лукашенко подчеркнул, что сегодня не следует создавать «точки напряжения» в обществе, так как вокруг Беларуси складывается сложная обстановка.

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