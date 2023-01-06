Паромное сообщение в Керченском проливе приостановлено из-за непогоды
Паромное сообщение в Керченском проливе приостановлено из-за непогоды. Об этом 6 января сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.
«Паромное сообщение временно приостановлено по погодным условиям, ветер 15–20 м/c», — говорится в сообщении.
Керченская паромная переправа соединяет Краснодарский край и Крым.
Ранее, 16 декабря, работу Керченской паромной переправы также приостанавливали по погодным условиям.